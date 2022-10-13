https://news.day.az/world/1502724.html Илон Маск представил новые духи
Илон Маск представил новые духи
Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair ("Жженые волосы") под собственным брендом The Boring Company. Об этом он сообщил на странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что красный флакон духов с запахом жженых волос доступен к покупке на сайте марки за 100 долларов (6417 рублей). По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц указанного товара.
"С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?" - написал основатель компаний Tesla и SpaceX на странице в соцсети.
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