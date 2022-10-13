Илон Маск представил новые духи

Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair ("Жженые волосы") под собственным брендом The Boring Company. Об этом он сообщил на странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что красный флакон духов с запахом жженых волос доступен к покупке на сайте марки за 100 долларов (6417 рублей). По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц указанного товара.

"С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?" - написал основатель компаний Tesla и SpaceX на странице в соцсети.