Евросоюз ожидают годы энергокризиса и бедности населения

Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европа столкнется с жестким энергокризисом в связи с нехваткой 150 миллиардов кубометров газа, который не поставит Россия вследствие санкций и повреждений "Северного потока". Население Европы будет беднеть из-за роста цен", - отметили в публикации.

По данным издания, сейчас Евросоюз вынужден искать альтернативы российскому топливу. При этом европейские лидеры призывают граждан и бизнес больше экономить электричество. Это необходимо делать, так как газ сейчас в восемь раз дороже средних показателей за последние 10 лет.

Там также указали, что Европа пока что не знает, за счет чего компенсировать выпадающие объемы поставок газа. Кроме того, для приема СПГ нужны новые терминалы, но на их строительство могут уйти годы.