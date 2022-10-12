Испания не будет участвовать в учениях НАТО по «ядерному сдерживанию»

Испанские военнослужащие не будут участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию", заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de Espaсa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Испания не участвует [в учениях] и никогда не участвовала во всем, что касается ядерных вопросов НАТО", - отметила глава ведомства.