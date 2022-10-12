https://news.day.az/world/1502742.html Испания не будет участвовать в учениях НАТО по «ядерному сдерживанию»
Испания не будет участвовать в учениях НАТО по «ядерному сдерживанию»
Испанские военнослужащие не будут участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию", заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de Espaсa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Испания не участвует [в учениях] и никогда не участвовала во всем, что касается ядерных вопросов НАТО", - отметила глава ведомства.
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