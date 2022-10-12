Запорожскую АЭС отключили от внешнего энергоснабжения

Подача электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) от внешнего источника прервана.

Как передает Day.Az. об этом сообщил в Twitter генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Сегодня утром наша бригада на Запорожской АЭС сообщила мне, что второй раз за 5 дней отключено электроснабжение станции от внешнего источника. Ее резервные дизельные генераторы теперь обеспечивают электроэнергией функции ядерной безопасности", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Он добавил, что неоднократные отключения внешнего питания на АЭС вызывают глубокую озабоченность: "Это показывает острую необходимость в обеспечении ядерной безопасности и зоны безопасности вокруг территории".