Массовые протесты в Пакистане

Протесты в "Швейцарии Пакистана" - округе Сват - против "фактического захвата власти" в регионе движением TTP.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители провинции считают, что боевики движения ведут "активную пропаганду ненависти" и призывают к раскулачиванию богатых (отвернувшихся от Аллаха) среди молодёжи когда-то самой успешной провинции Пакистана.



Не видели замеров уровня тревоги в Пакистане, но, похоже, он в этой стране сейчас один из самых высоких в мире