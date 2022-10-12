https://news.day.az/world/1502757.html Массовые протесты в Пакистане - ВИДЕО
Жители провинции считают, что боевики движения ведут "активную пропаганду ненависти" и призывают к раскулачиванию богатых (отвернувшихся от Аллаха) среди молодёжи когда-то самой успешной провинции Пакистана.
Массовые протесты в Пакистане - ВИДЕО
Протесты в "Швейцарии Пакистана" - округе Сват - против "фактического захвата власти" в регионе движением TTP.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители провинции считают, что боевики движения ведут "активную пропаганду ненависти" и призывают к раскулачиванию богатых (отвернувшихся от Аллаха) среди молодёжи когда-то самой успешной провинции Пакистана.
Не видели замеров уровня тревоги в Пакистане, но, похоже, он в этой стране сейчас один из самых высоких в мире
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