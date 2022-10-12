В Европе участились кражи картонных коробок, так как потом их можно выгодно сдать. Об этом сообщает Al-Eqtisadiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство людей считают картонные коробки, в которых приходят товары из интернет-магазинов, ненужным мусором. Однако в мире участились кражи картонных коробок, оставленных для переработки", - отметили в публикации.

По данным издания, на картонных коробках можно сделать целое состояние, ведь тонна картона варьируется от $100 до $150.При этом активность преступных группировок, которые похищают картон для перепродажи, значительно выросла, и это обходится предприятиям в миллионы долларов.

По словам директор по маркетингу в компании West Midland Cardboard Recycling Райана Джека, у отрасли по переработки картона большие перспективы. Уже к 2024 году размер мирового рынка переработанной бумажной и картонной продукции вырастет до $5,4 млрд. При этом в 2017 году этот показатель был на уровне $4,3 млрд.