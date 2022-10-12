В Сербии заявили о начале мировой энергетической войны

В мире начинается мировая энергетическая война, ситуация серьезная, заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович. Таким образом она прокомментировала утечку на нефтепроводе "Дружба", причины которой пока не уточняются, пишет портал Blic, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это лишь продолжение того, что произошло на "Северном потоке". Это серьезная вещь для всех", - сказала министр, добавив, что масштаб проблем в связи с инцидентом на газопроводах тоже был обнаружен не сразу.

Об утечке на "Дружбе" стало известно утром 12 октября. Польская компания PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.