Недавнее заявление Байдена вызвали большой резонанс в США и в мире

Слова президента США Джо Байдена о "ядерном Армагеддоне" вызвали большой резонанс как в Штатах, так и в мире. Об этом пишет газета The Washington Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно публикации, молодое поколение американцев подверглось страхам ядерного столкновения с Россией из-за слов Байдена о "ядерном Армагеддоне".

"Опытные американцы ясно помнят окутывающий страх перед ядерной войной. Эти забытые страхи теперь преследуют молодое поколение благодаря словам президента Байдена об "Армагеддоне", описывающим опасность, которую представляет Россия", - говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что Минздрав США на прошлой неделе закупил препарат Nplate на сумму 290 миллионов долларов, который используется для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения. Это также не помогло снизить уровень тревожности в США.

Сообщается, что Белый дом изо всех сил пытался разъяснить, что высказывания президента были задуманы как упрек в адрес президента РФ Владимира Путина, а не как отчет о повышенной ядерной готовности России.