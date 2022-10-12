https://news.day.az/world/1502790.html У аэропорта Астаны заметили военную технику
У аэропорта Астаны заметили военную технику
В районе аэропорта Астаны в Казахстане заметили военную технику, автотрасса в сторону центра города патрулируется усиленными нарядами полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что один военный пост с бронированной техникой находится рядом аэропортом. Также броневики замечены на трассе, ведущей в город.
Кроме того, вдоль обочин дороги замечены сотрудники полиции и бойцы национальной гвардии.
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