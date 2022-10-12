Китайские квадрокоптеры десантируют вооруженных роботов-собак

В Китае разработали автоматизированный комплекс Blood Wing для ведения боевых действий. Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на видео, опубликованное в профиле компании China Kestrel Defense в Weibo. Отмечается, что комплекс включает в себя квадрокоптеры и роботов-собак по типу Spot от Boston Dynamics, на спине которых установлено огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, опубликованное видео демонстрирует, как дроны перевозят роботов в сложенном состоянии и высаживают их на землю с небольшой высоты. После десантирования робособаки раскладываются и начинают идти.

"Дроны Red Wing доставляют боевых роботов-псов, которые могут быть высажены в тылу врага для нанесения внезапной атаки, размещаться на крышах зданий противника и занимать другие господствующие высоты для подавления огневой мощи", - гласит описание видео на сайте Weibo.

На данный момент неизвестно, на каком этапе разработки находится Blood Wing и будет ли он использоваться на практике вообще.