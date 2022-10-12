Россия и Иран объединят платежные системы

Национальные банковские и платежные системы Ирана и России будут объединены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил министр финансов Ирана Эхзан Хандузи.

"Между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры, и надеюсь, что объединение между банковскими сетями и национальными платежными системами "Шетаб" и "Мир" будет установлено в течение двух-трех месяцев", - заявил Хандузи.

По его словам, объединение банковских сетей будет содействовать коммерческой деятельности и туризму.

После выхода из России Visa и MasterCard национальная платежная система "Мир" осталась единственным средством использования платежных карт на территории России. Однако "Мир" не работает практически нигде за пределами России, а те зарубежные банки, которые ранее соглашались принимать карты этой системы, отказываются от этого из-за влияния международных санкций. В сентябре глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев - именно эта структура разработала "Мир" - попал под санкции США.