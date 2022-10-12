Гражданам Беларуси могут временно ограничить выезд

Гражданам Беларуси в интересах национальной безопасности смогут временно ограничивать выезд из республики. Это предусматривает законопроект, принятый в среду депутатами в первом чтении, который приводит законодательство в соответствие с нормами президентского указа "О биометрических документах", сообщила пресс-служба Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Комитету государственной безопасности предоставляется право временно ограничивать выезд физических лиц из Беларуси в интересах национальной безопасности, предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.

Кроме того, законопроектом расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Беларуси, в частности, при приобретении в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения.

Также уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу, в частности, предложено сократить число лиц, получающих отсрочку.