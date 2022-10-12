ЕК рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует предоставить статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вопрос о членстве БиГ был поднят в Еврокомиссии еще в июне во время обсуждения кандидатур Украины и Молдовы, отмечает издание.

Как говорится в материале, несколько стран, включая Германию и Австрию, настаивали на том, что если Босния и Герцеговина продолжит "оставаться за их спинами", это может привести к дестабилизации страны.

По данным FT, ЕК даст рекомендацию по статусу кандидата БиГ в ЕС 12 октября.

При этом издание также поясняет, что БиГ имеет одну из самых сложных в мире конституционных систем, из-за которой могут возникнуть проблемы в процессе вступления в ЕС.

Босния и Герцеговина является одной из самых беднейших стран Европы. Она подала заявку на вступление в Европейский союз еще в феврале 2016 года. В 2010 году БиГ получила план действий по вступлению в НАТО.