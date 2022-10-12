Берлин может лишиться старинных фонарей

Власти Берлина ищут замену знаменитым газовым фонарям, освещающим город с XIX века, на фоне значительного сокращения поставок газа из России. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В столице насчитывается около 43 тыс. фонарей, больше половины из них по-прежнему используют газ. Причем около тысячи работает круглые сутки, так как "их газовые вентили уже невозможно закрыть", уточняет Bloomberg. Причина сохранения этих источников света в первозданном виде заключается в "любви многих берлинцев к теплому свечению и красивым фонарным столбам". В других городах Германии, Европы и мира для уличного освещения "давно используются натриевые, галогенные и светодиодные лампы".

Однако, по мнению ряда депутатов берлинского парламента, в том числе представителя партии "Зеленые" Бенедикта Люкса, "газовое освещение слишком дорого обходится", и эти фонари "давно пора оснастить светодиодами". Городские власти уже отключили фонари у Бранденбургских ворот, Берлинского кафедрального собора и Колонны Победы.