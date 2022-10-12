Спецназовцы бегут от протестующего населения Ирана

В иранском городе Сенендедже население продолжает мужественно бороться против сил специального назначения.

Выстрелы слышны во всем населенном пункте. Местные жители выходят на улицы, чтобы продолжить свои акции протеста.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Граждане перекрывают улицы, показывая тем самым, что готовы к столкновениям со спецназовцами в любой момент. Спецназ использует слезоточивый газ, а также стреляет в толпу. Однако протестующие не боятся их и продолжают сражаться на улицах.

Сотрудники спецназа из-за напора жителей Сенендеджа вынуждены бежать с места столкновений.

В настоящее время нет точных данных о количестве погибших и раненых при инцидентах.