Трасс объяснила экономический кризис в Великобритании сложной международной обстановкой

Развивающийся экономический кризис в Великобритании вызван сложной международной обстановкой. С таким утверждением выступила в среду премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАССпередает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы делаем все, чтобы защитить экономику на фоне крайне сложной международной обстановки. Результатом наших действий, и этому есть независимые подтверждения, станут снижение инфляции и рост экономики", - заявила она. Ранее Трасс уже неоднократно указывала на то, что страна испытывает сложности из-за действий России, начавшей специальную военную операцию в Украине.

Трасс пообещала, что правительство не будет сокращать социальные расходы, но сосредоточится на том, чтобы средства тратились более эффективно. Справиться с энергетическим кризисом кабинет Трасс намерен, увеличивая поставки энергоносителей из Норвегии, Катара и других стран, активизировав добычу углеводородов на шельфе Северного моря, а также развивая атомную и возобновляемую энергетику.

Как оппозиция, так и некоторые члены правящей Консервативной партии критикуют экономическую программу Трасс, которая заняла пост премьера 6 сентября. По их словам, необдуманные действия кабмина уже серьезно ухудшили экономическую ситуацию в стране, а в перспективе приведут к еще большему падению уровня жизни британцев.

23 сентября глава Минфина Квази Квартенг представил программу налоговых реформ, призванную стимулировать рост британской экономики, чтобы помочь преодолеть начавшуюся в стране рецессию. Общий объем средств, который недополучит британский бюджет из-за этих мер, оценивается в £45 млрд фунтов стерлингов в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП. Помимо этого, анонсированные правительством субсидии на заморозку цен на электроэнергию обойдутся бюджету еще как минимум в £150 млрд ($166 млрд) за два года. Британское правительство не делало столь радикальных шагов уже полвека и будет вынуждено серьезно нарастить заимствования.

Рынки акций и облигаций королевства болезненно отреагировали на оглашенную Квартенгом экономическую программу правительства, а курс фунта опустился до рекордно низкой отметки, в какой-то момент почти сравнявшись с долларом. Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию и к настоящему моменту потратил £65 млрд (72 $млрд), скупая облигации, чтобы поддержать рынок.