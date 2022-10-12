Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений

Министры энергетики стран Европейского союза на совете в Праге 12 октября не смогли принять определенных решений. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня на совете министров энергетики стран ЕС снова не появилось конкретного решения, но это даже лучше, потому что пока их решения только вредили энергобезопасности Европы", - высказал мнение дипломат.