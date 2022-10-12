Токаев наградил Эрдогана орденом «Дружбы» первой степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достык" (Дружбы) первой степени. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что орден был вручен Эрдогану во время его государственного визита в Астану для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), назначенном на 13 октября.

"В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну", - сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Во время награждения Токаев также подчеркнул, что Турция является "ближайшим и надежным стратегическим партнером" его страны. По словам президента, Казахстан поддерживает инициативы турецкого главы "по разрешению мировых кризисов и региональных проблем".