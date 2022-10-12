https://news.day.az/world/1502895.html Тайвань отказался от продукции Илона Маска
Тайвань отказался от продукции Илона Маска
Министерство обороны Тайваня решило не покупать электромобили Tesla после интервью основателя компании и миллиардера Илона Маска Financial Times, сообщает Taiwan News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам военных чиновников Тайваня, такое решение приняли, исходя из соображений экологии. Сейчас министерство обороны Тайваня использует семь машин Tesla "для обычных административных дел".
"Военные заявили, что их решение о покупке электромобилей было основано на экологической политике правительства, однако в будущем приобретать электрокары Tesla не планируется", - передает Taiwan News.
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