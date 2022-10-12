Тайвань отказался от продукции Илона Маска

Министерство обороны Тайваня решило не покупать электромобили Tesla после интервью основателя компании и миллиардера Илона Маска Financial Times, сообщает Taiwan News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам военных чиновников Тайваня, такое решение приняли, исходя из соображений экологии. Сейчас министерство обороны Тайваня использует семь машин Tesla "для обычных административных дел".

"Военные заявили, что их решение о покупке электромобилей было основано на экологической политике правительства, однако в будущем приобретать электрокары Tesla не планируется", - передает Taiwan News.