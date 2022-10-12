Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Оператор ЗАЭС сообщил, что утреннее отключение было вызвано обстрелом дальней подстанции, подчеркивая, насколько опасной является ситуация. Нам как можно скорее нужна защитная зона", - написал Гросси.