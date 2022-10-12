В ФРГ заявили, что столкнулись с энергокризисом, который грозит перерасти в социальный

Германия столкнулась с энергетическими сложностями, которые грозят перерасти в проблемы социального характера. Об этом заявил в среду в Берлине министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данный энергетический кризис угрожает вызвать экономический и в связи с этим социальный кризис", - сказал он, напомнив, что из России больше не поступает газ по "Северному потоку". По его утверждениям, именно такую цель и преследует Россия. Хабек выразил убеждение, что "это потерпит неудачу".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно говорил, что страна подготовилась к нынешней ситуации, и выражал уверенность, что Германия преодолеет зиму.