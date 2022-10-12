Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения

Россия, Иран и Китай проведут учения в акватории Индийского океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил командующий военно-морским флотом Ирана адмирал Шахрам Ирани.

Он отметил, что целью этих учений является укрепление военно-технического сотрудничества: "В целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности мы вскоре проведем на севере Индийского океана совместные военно-морские учения при участии Китая, России и других стран".

Напомним, что в сентябре этого года Россия и Китай договорились о продолжении взаимодействия по линии министерств обороны и укреплении военного и военно-технического сотрудничества на фоне обеспокоенности из-за действий США.