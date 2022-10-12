https://news.day.az/world/1502938.html Калын прокомментировал снятие США ограничений на поставки Турции F-16
Калын прокомментировал снятие США ограничений на поставки Турции F-16
Снятие Сенатом Конгресса США ограничений в законопроекте по поставкам Анкаре истребителей F-16 является положительным моментом для Турции.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын телеканалу Habertürk.
"Со снятием ограничений открыты двери для прохождения законопроекта через Конгресс. Еще предстоит длительный путь. Тем не менее мы, в Турции, оцениваем принятое решение в качестве положительного момента", - сказал он.
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