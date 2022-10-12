Газовое месторождение на севере Ирака подверглось ракетному обстрелу

Газовое месторождение Хор Мор, расположенное в иракской провинции Сулеймания на севере Ирака, подверглось в среду ракетному обстрелу.

Об этом сообщил телеканал Rudaw, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, по месторождению в автономном регионе Иракский Курдистан было выпущено восемь ракет. Подробности атаки не сообщаются.

Как указывает новостной портал SHAFAQ News, ракеты были выпущены по газовому месторождению из района Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин.

Одно из основных месторождений газа в Иракском Курдистане, которое обслуживается компанией Dana Gas ("Дана газ") со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах, неоднократно подвергалось ракетным обстрелам. Так, в июне нынешнего года серия атак на месторождение привела к остановке на несколько дней его работы. Тогда в результате атак несколько человек получили ранения.