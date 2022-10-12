Байден не намерен на данном этапе встречаться с Путиным

Глава администрации США Джо Байден не планирует запрашивать на данном этапе встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако Вашингтон готов рассмотреть предложения Москвы относительно обмена заключенными.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент [Байден] немного говорил об этом нынешним утром. И, как он заявил [ранее в интервью телекомпании CNN], у него нет намерения встречаться с президентом Путиным. И он (Байден - прим. ТАСС) твердо верит, что россиянам следует принять сделанное нами серьезное предложение [об обмене заключенными] или выдвинуть серьезное встречное предложение, чтобы вести переговоры, но добросовестно", - сказала официальный представитель американского лидера. Она выступила на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Колорадо.

Пресс-секретарь подтвердила, что диалог между Москвой и Вашингтоном относительно возможности обмена заключенными продолжается. "Мы контактируем с Россией по различным каналам, как мы [уже] говорили прежде", - отметила Жан-Пьер. Никаких подробностей этих консультаций она не привела.