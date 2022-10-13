Лагард призвала мировые центробанки активнее сотрудничать в борьбе с инфляцией

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард раскритиковала денежно-кредитную политику ряда европейских стран, назвав ее контрпродуктивной в борьбе с высокой инфляцией, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Европейские государства, в том числе Франция и Германия, представили ряд программ, предусматривающих выделение субсидий на расходы на электроэнергию, после того, как цены на природный газ резко подскочили на фоне ситуации в Украине.

Между тем эти политики были раскритикованы, пишет MarketWatch.

Лагард заявила, что мировые центробанки должны активнее сотрудничать в условиях высокой инфляции и осознавать масштаб влияния принимаемых ими решений в рамках монетарной политики на экономики других государств.

"Представителям руководства центральных банков необходимо сотрудничать, чтобы понимать, какими будут последствия внутренней монетарной политики, поскольку финансовые рынки чрезвычайно интегрированы и поскольку каждая из наших монетарных политик влияет на другие страны мира", - сказала Лагард в ходе интервью на ежегодной встрече Института международных финансов.