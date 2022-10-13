https://news.day.az/world/1502946.html В НАТО заявили, что усиливают поддержку Украины
В НАТО заявили, что усиливают поддержку Украины
Страны НАТО усиливают поддержку Украины, которая должна победить в конфликте с Россией.
Об этом заявил в среду вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В этот критический момент союзники НАТО усиливают поддержку, в том числе предоставлением средств ПВО. Украина должна победить", - написал он в Twitter.
12-13 октября в Брюсселе проходит заседание министров обороны 30 стран НАТО. Главная тема встречи - конфликт в Украине.
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