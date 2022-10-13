В НАТО заявили, что усиливают поддержку Украины

Страны НАТО усиливают поддержку Украины, которая должна победить в конфликте с Россией.

Об этом заявил в среду вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этот критический момент союзники НАТО усиливают поддержку, в том числе предоставлением средств ПВО. Украина должна победить", - написал он в Twitter.

12-13 октября в Брюсселе проходит заседание министров обороны 30 стран НАТО. Главная тема встречи - конфликт в Украине.