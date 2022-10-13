В G7 призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Министры финансов и главы центральных банков "Большой семерки" после "разочаровывающего решения" ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу призвали нефтедобывающие страны увеличить объемы производства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы продолжаем говорить нефтедобывающим странам о необходимости увеличить добычу, чтобы снизить волатильность на энергетических рынках. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ по этому важному вопросу в условиях проблем с поставками, несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - говорится в распространенном заявлении.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.