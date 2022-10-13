https://news.day.az/world/1502952.html Акар встретился с министром обороны Финляндии
Акар встретился с министром обороны Финляндии
Министр национальной обороны Хулуси Акар в среду встретился с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном в штаб-квартире НАТО, куда он приехал на встречу министров обороны стран НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В ходе встречи министр Акар заявил, что Финляндия должна выполнить свои обязательства по меморандуму, подписанному в Мадриде, и предпринять конкретные шаги.
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