В США намерены модернизировать разведку

Соединенные Штаты намерены осуществить модернизацию своих разведывательных служб.

Об этом сообщил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы концентрируем интенсивное внимание на модернизации своих вооруженных сил, являющихся <...> основанием нашего [потенциала] сдерживания в неспокойном мире. Кроме того, мы концентрируем интенсивное внимание на обновлении нашего разведывательного сообщества, предоставлении ему инструментов, необходимых для достижения успеха в быстроменяющемся мире", - заявил советник главы администрации США. Он не уточнил, какие именно преобразования в работе американской разведки собирается произвести правительство США.