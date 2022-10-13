https://news.day.az/world/1502959.html В Гёйгеле столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Гёйгеле столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Гёйгеле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована в поселке Гызылгая Гёйгельского района. С находящимся в движении легковым автомобилем марки "ВАЗ-21011" столкнулся грузовой автомобиль марки "Форд". В результате аварии 24-летний Эльгюн Ахмедов и 23-летний Эльвин Мамедов получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что состояние раненых в норме. Водитель грузовика не пострадал.
По факту проводится расследование.
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