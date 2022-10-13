В Гёйгеле столкнулись грузовой и легковой автомобили

В Гёйгеле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована в поселке Гызылгая Гёйгельского района. С находящимся в движении легковым автомобилем марки "ВАЗ-21011" столкнулся грузовой автомобиль марки "Форд". В результате аварии 24-летний Эльгюн Ахмедов и 23-летний Эльвин Мамедов получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что состояние раненых в норме. Водитель грузовика не пострадал.

По факту проводится расследование.