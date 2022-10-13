Страны G7 призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Главы минфинов и руководители центробанков так называемой "большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - обратились к ОПЕК+ с призывом увеличить производство нефти. Об этом говорится в официальном заявлении, сделанном по итогам встречи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков", - следует из документа.

Страны "семерки" также выразили готовность продолжать работать с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи топлива.