Саудовская Аравия ответила на критику США из-за решения ОПЕК+

Саудовская Аравия выразила полное неприятие заявлений о том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября имело политический мотив и якобы было направлено против США, сообщается на сайте МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве также отметили, что данный шаг единогласно поддержали все страны - члены организации.

"Саудовская Аравия хотела бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД Саудовской Аравии, все экономические прогнозы указывают на необходимость этого шага. В ведомстве добавили, что Эр-Рияд находится в постоянном контакте с Вашингтоном, и уведомил американскую сторону о негативных последствиях в случае откладывания решения ОПЕК+ на месяц - к чему призывали США.

МИД Саудовской Аравии отдельно подчеркнул несостоятельность попыток исказить позицию Эр-Рияда в отношении конфликта в Украине и утверждений о том, что королевство занимает чью-либо сторону в международных противостояниях.

"Королевство подтверждает, что рассматривает свои отношения с США как стратегические, основанные на общих интересах двух государств, и подчеркивает важность опоры сторон на прочный фундамент, на котором были построены саудовско-американские отношения", - заключили в ведомстве.