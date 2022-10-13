https://news.day.az/world/1502994.html Число случаев холеры в Ливане растет, один человек умер
Число случаев холеры в Ливане растет, один человек умер
Число случаев заражения холерным вибрионом выросло в Ливане за сутки на восемь и достигло 26. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводку министерства здравоохранения республики, которую приводит агентство Аль-Ватания, передает Day.Az.
Также 12 октября был зафиксирован первый летальный исход. Один из инфицированных пациентов умер на севере Ливана.
"Несмотря на все принимаемые властями меры по борьбе с распространением холеры, число заболевших растет с каждым днем", - говорится в отчете.
Глава профсоюза врачей Юсеф Баххаш сообщил, что холера пришла в Ливан из Сирии, где наблюдается ее массовая вспышка. Он считает переносчиками инфекции беженцев.
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