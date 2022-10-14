В Британии впервые рекордно упали запасы крови для переливания

В Великобритании Национальная служба здравоохранения объявила свое первое в истории "желтое предупреждение" о запасах крови после того, как они упали до критически низкого уровня. Сообщается, что в больницах в Англии могут быть отменены некоторые запланированные операции, чтобы сохранить имеющиеся запасы. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальный представитель NHS Blood and Transplant (NHSBT) подтвердил, что общие запасы крови в NHS England были на уровне трех дней. Стандартом является постоянное наличие в запасе крови как минимум на шесть дней.

В среду больницам было приказано реализовать планы по защите своих запасов, а это означает, что несрочные операции, требующие переливания крови, могут быть отложены, чтобы обеспечить приоритет запасов для пациентов, которые в них больше всего нуждаются.

Поддержание запасов крови стало серьезной проблемой после пандемии COVID-19, в первую очередь из-за нехватки персонала и болезней, а также из-за изменения поведения доноров, поскольку люди реже посещают центры сбора крови в городах.