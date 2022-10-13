В Пакистане неожиданно загорелся автобус с пассажирами

В пакистанской провинции Синд на междугородней трассе неожиданно загорелся автобус с пассажирами. Происшествие привело к многочисленным жертвам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, возгорание в пассажирском транспорте произошло из-за неисправности системы кондиционирования. Пламя охватило автобус в считанные минуты. Пожарные пытались потушить огонь, но это не помогло людям спастись. По меньшей мере 12 человек сгорели в салоне заживо. Еще несколько пассажиров получили различные травмы и ожоги.