Как сейчас выглядит Крымский мост

Американская компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter спутниковые снимки Крымского моста, на которых видны последствия произошедшего 8 октября взрыва, передает Day.Az.

На фото можно увидеть, что на поврежденных участках железнодорожной линии и автомобильной дороги ведутся ремонтные работы.

Спутник также зафиксировал движение транспортных средств по мосту и паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.