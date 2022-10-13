https://news.day.az/world/1503012.html Как сейчас выглядит Крымский мост - СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Как сейчас выглядит Крымский мост - СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Американская компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter спутниковые снимки Крымского моста, на которых видны последствия произошедшего 8 октября взрыва, передает Day.Az.
На фото можно увидеть, что на поврежденных участках железнодорожной линии и автомобильной дороги ведутся ремонтные работы.
Спутник также зафиксировал движение транспортных средств по мосту и паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.
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