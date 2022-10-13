НАТО занялся разработкой 10-летнего плана восстановления Украины

Страны НАТО приступили к разработке плана восстановления военно-промышленного комплекса Украины, затронутого боевыми действиями, пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя альянса, план предусматривает переход Украины с советского оборудования на "совместимое с НАТО западное оборудование" и он рассчитан на 10 лет.

"Мы будем рассматривать требования к оборонному планированию, чтобы Украина могла полностью взаимодействовать с НАТО", - сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Первая встреча НАТО и Киева по этому вопросу запланирована на следующей неделе, она станет "началом длительного процесса, на который в течение нескольких недель намекали официальные лица США и НАТО", говоря о долгосрочных обязательствах Украины по сближению с альянсом, в том числе по оснащению и обучению украинской армии, уточняет издание.