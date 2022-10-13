В Италии возрастает социальная напряженность

Социальная напряженность в Италии нарастает все больше и больше.

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Разгневанные работники в сфере энергетики блокируют дороги и автомагистрали в знак протеста против увольнений: "Давайте покажем силу, без работы будет хаос!"