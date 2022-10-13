США начали добывать рекордное количество газа

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате запасы газа в США выросли до 12,1 миллиарда кубометров, что на 20 процентов выше среднего показателя за последние пять лет в тот же период. Экспорт топлива в среднем составлял 286 миллионов кубометров в сутки.

Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе. В последнем месяце все заводы по сжижению газа работали на полную мощность, за исключением Freeport, на котором заканчивается ремонт.