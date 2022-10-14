Популяция диких животных сократилась на 70%

Популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру, и за последние десятилетия их численность снизилась в среднем на 70%, выяснили специалисты Лондонского зоологического сообщества совместно с Всемирным фондом природы (WWF). Об этом сообщается на сайте сообщества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты организации отслеживали глобальное биоразнообразие в период с 1970 по 2018 год на основе мониторинга 31 821 популяции 5230 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб по всей планете.

Пресноводные позвоночные оказались в числе наиболее пострадавших популяций, данные показывают среднее сокращение на 83%. Численность амазонских дельфинов сократилась на 65% в период с 1994 по 2016 год.

В некоторых из самых богатых биологическим разнообразием регионов мира наблюдается самое резкое сокращение численности диких животных: в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке средняя численность диких животных сократилась на 94% с 1970 года.

По словам ученых, такая тенденция связана с деятельностью человека: загрязнением окружающей среды, а также браконьерством и другими видами эксплуатации диких животных.