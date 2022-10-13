https://news.day.az/world/1503039.html Неудачный запуск восьми спутников в Японии - ВИДЕО
Неудачный запуск восьми спутников в Японии - ВИДЕО
По неустановленной причине запуск восьми спутников японской ракетой Epsilon-6 не удался.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, космический аппарат успешно стартовал с космодрома Учиноура на юго-западе Японии, но вскоре возникли проблемы с геопозиционированием, поэтому Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) активировало систему самоуничтожения спутников.
С ноябре 2003 года Epsilon-6 стала первой из шести ракет JAXA, запуск которой закончился неудачей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре