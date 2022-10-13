https://news.day.az/world/1503041.html Страны НАТО намерены создать более совершенную систему ПВО в Европе
Страны НАТО намерены создать более совершенную систему ПВО в Европе
Германия и 13 стран - членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, в кулуарах встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). Это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.
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