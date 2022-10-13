Китайская корпорация Yahua разорвала инвестиционную сделку с канадской Ultra Lithium

Китайская промышленная корпорация Yahua отозвала свой план по инвестированию в канадскую компанию Ultra Lithium из-за изменений в международной обстановке. Об этом сообщает шанхайский деловой ресурс Yicai Global со ссылкой на китайскую корпорацию, передает Day.Az.

В Yahua соответствующее решение объяснили тем, что происходящие на мировом рынке изменения могут повлиять на добычу полезных ископаемых, что приведет к замедлению разработки рудников. Соответствующее соглашение о расторжении заключенной ранее сделки между сторонами уже подписано без каких-либо обязательств по выплате компенсаций от китайской корпорации. Как указали в Yahua, добыча ископаемых в литиевых проектах еще не началась и не приносила доходов, поэтому прекращение сделки не окажет существенного влияния на производство и будущее развитие компании.

О соответствующей инвестиционной сделке между корпорацией Yahua и Ultra Lithium стало известно в апреле этого года. Китайская сторона планировала вложить $3,61 млн в покупку 13,2% акций ванкуверской Ultra Lithium. Кроме того, в планах также было приобретение 60% одной из ее дочерних компаний, которая владеет двумя проектами по добыче лития в Канаде.

Корпорация Yahua, пишет ресурс, в настоящее время уверенно чувствует себя на рынке благодаря резкому росту цен на литий. Ее чистая прибыль в третьем квартале этого года выросла в шесть раз и достигла 3,6 млрд юаней (около $507 млн).