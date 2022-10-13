Американцы начали активно скупать британские компании

Американские инвесторы стали совершать больше сделок по приобретению компаний в Соединенном Королевстве из-за значительного падения курса фунта стерлингов. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Падение стоимости фунта означает, что все в Великобритании продается", - приводит издание слова представителя американской инвестиционной корпорации Ares Management Блэра Джейкобсона. По его словам, многие инвесторы из США скупают британские фирмы, чтобы управлять ими "из-за Атлантики, не имея офисов в королевстве".

По данным газеты, в последние недели фунт стерлингов торговался по отношению к доллару США на рекордно низких уровнях с 1980-х годов в результате проведенных правительством налоговых реформ.

23 сентября министр финансов Соединенного Королевства Квази Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Подобное решение привело к росту инфляции, которая сейчас находится на уровне 9,9%, максимальном значении за последние 40 лет, что спровоцировало резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже. Тогда же курс фунта упал до исторического минимума ($1,0349), после чего британская валюта почти отыграла потерянные позиции. В настоящее время курс колеблется в районе $1,07.