В Британии упал спрос на недвижимость

Спрос на недвижимость в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок жилья серьезно пострадал во время пандемии COVID-19. Об этом в четверг сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным крупнейшего британского застройщика Barratt, количество еженедельных продаж новых домов "упало в июле - сентябре на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". Только в сентябре компания продала на 44% меньше домов по сравнению с 2021-м. На фоне резкого падения спроса активы Barratt снизились почти на £1 млрд (около $1,1 млрд).

Согласно оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), спрос на жилье упал вследствие "хаоса на ипотечном рынке", вызванного финансовой политикой британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс.

Из-за повышения процентной ставки кредитования домовладельцам сложно, как указывает RICS, выплачивать ипотечные кредиты на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. Представитель Банка Англии ранее заявил, что доля домохозяйств, которые не могут выплатить ипотечные кредиты, "может достигнуть уровня финансового кризиса 2008 года, если процентные ставки и стоимость жизни продолжат расти".

Британские банки повысили ставки после того, как финансовые рынки были потрясены резким ростом инфляции, которая сейчас находится на уровне 9,9%, максимальном значении за последние 40 лет. По мнению ряда экспертов, жители королевства уже в ближайшее время рискуют столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.