https://news.day.az/world/1503079.html В Италии парализован почти целый город - ВИДЕО
В Италии парализован почти целый город - ВИДЕО
2000 рабочих Ansaldo Energy (электрическая компания) парализовали почти весь город Генуя в Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Разгневанные работники энергетического сектора в Генуе блокируют дороги и автомагистрали в знак протеста против увольнений.
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