В Италии парализован почти целый город
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2000 рабочих Ansaldo Energy (электрическая компания) парализовали почти весь город Генуя в Италии. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Разгневанные работники энергетического сектора в Генуе блокируют дороги и автомагистрали в знак протеста против увольнений.