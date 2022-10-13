Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе

Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", которая возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, поставляющем газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра", - сообщило СМИ, добавив, что муниципалитет создал аварийный штаб.

Что за ситуация произошла на заводе, в настоящее время не сообщается. К данному моменту известно, что на месте присутствует охрана из сил норвежского ополчения, также туда вызвано подкрепление полиции.

Ormen Lange является вторым по величине газовым месторождением Норвегии.