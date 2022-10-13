https://news.day.az/world/1503084.html Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе
Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе
Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации", которая возникла на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, поставляющем газ в Великобританию, сообщила телерадиокомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра", - сообщило СМИ, добавив, что муниципалитет создал аварийный штаб.
Что за ситуация произошла на заводе, в настоящее время не сообщается. К данному моменту известно, что на месте присутствует охрана из сил норвежского ополчения, также туда вызвано подкрепление полиции.
Ormen Lange является вторым по величине газовым месторождением Норвегии.
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