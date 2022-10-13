Шри Ланка получает более половины потребляемой нефти из России

Шри-Ланка начала импортировать большие объемы нефти из России. Более половины российской нефти экспортируется сейчас в Шри-Ланку. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Refinitiv и OilX, передает Day.Az.

"Шри-Ланка, у которой в этом году фактически закончилось топливо из-за финансового кризиса, с мая закупает более половины нефти из России. Согласно данным исследовательской компании Kpler, Шри-Ланка впервые импортирует российскую нефть как минимум с 2013 года", - говорится в публикации.

Аналитики говорят, что поворот Шри-Ланки к уцененной российской нефти отражает тенденцию стран, испытывающих финансовые затруднения, изо всех сил пытающихся сократить расходы на импорт в условиях растущей инфляции и сильного доллара.

После начала спецоперации в феврале страны G7 заявили, что постепенно прекратят или запретят импорт российской нефти.

"Шри-Ланка была "вожаком того, что мы можем ожидать от бедных стран в ближайшие несколько месяцев", - сказал FT Нил Кросби, старший аналитик OilX. По его словам, они пытаются снизить себестоимость импорта, испытывают финансовые трудности, и в этом контексте российские баррели выглядят очень заманчиво.