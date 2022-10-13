Британские банки повысили ставки своим вкладчикам для привлечения средств

Британские банки начали повышать процентные ставки для своих вкладчиков, чтобы привлечь инвестиции на фоне экономического кризиса. Об этом в четверг сообщает вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным службы финансовой информации Moneyfacts, только за последние дни ставки выросли до 3%, ранее они составляли 1,5%. Как утверждают эксперты, подобная ситуация является следствием повышения стоимости ипотечных кредитов, процентные ставки которых повысились до рекордных 6,5% (в сентябре ставка была 4,7%). Банки пытаются тем самым привлечь новые средства для использования в ипотечных займах, спрос на которые вырос из-за повышения цен на продукты питания и энергоносители.

Би-би-си приводит мнения экспертов, считающих, что такие меры будут неэффективными, и банки не смогут аккумулировать новые средства. Вследствие роста стоимости жизни жители Соединенного Королевства потратили с начала года в среднем 57% своих сбережений для покрытия возросших расходов. Покупательская способность этих средств из-за роста инфляции также оказалась крайне низкой.

Британские банки повысили ставки после того, как финансовые рынки были потрясены резким ростом инфляции, которая в настоящее время находится на уровне 9,9%, максимальном значении за последние 40 лет. По мнению ряда экспертов, жители королевства уже в ближайшее время рискуют столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.